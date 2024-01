La presidente del Consiglio risponde alle domande dei giornalisti

La presidente del Consiglio nel tradizionale incontro con la stampa, durato tre ore, ha risposto alle 42 domande dei giornalisti: dalla politica estera alle elezioni europee, dal Mes al Patto di Stabilità, dal nuovo Patto sulle migrazioni al Piano Mattei, dalle riforme a un possibile confronto tv con Elly Schlein. Politica estera e interna, riforme, elezioni europee, migrazioni, Mes e Patto di Stabilità. E ancora i casi che stanno facendo discutere, da Anas a Pozzolo.

Sono tanti i temi su cui la presidente del Consiglio ha risposto oggi nella conferenza stampa durata tre ore - 42 le domande - che doveva essere "di fine anno" ma è stata rinviata due volte a causa dei suoi problemi di salute. La presidente del Consiglio ha detto di non aver "ancora deciso se candidarmi alle europee, devo capire se una mia eventuale candidatura toglierebbe tempo al mio lavoro dal presidente del Consiglio. Perché penso che sia una decisione che va presa insieme agli altri leader della maggioranza





Patto di Stabilità, Mes, mutui: l'intervista al presidente Abi PatuelliIl punto all'Adnkronos sul settore banche e sulla situazione economica in Italia

Patto di stabilità, quanto manca per l'accordo: la situazioneFumata grigia all'Ecofin, se ne riparla prima di Natale

Manca un accordo sulla riforma del Patto di StabilitàL'Ecofin di ieri si è concluso senza risultati sulla riforma del Patto di Stabilità. Un nuovo vertice è previsto tra il 18 e il 21 dicembre.

C’è un accordo sulla riforma del Patto di stabilitàÈ stato trovato dai ministri dell'Economia dei 27 stati membri dell'Unione Europea, ma dovrà essere approvata dal Parlamento

L’Ue trova l’accordo sulla riforma del Patto di StabilitàI destini dell’Ue corrono sull’asse Parigi-Berlino. È sempre stato così e lo è stato anche questa volta. I ministri economico finanziari dei paesi membri, riuniti insolitamente in videoconferenza, hanno raggiunto un accordo sulla tormentata riforma del Patto di Stabilità.

Intesa tra i ministri delle Finanze europei sul nuovo Patto di stabilità e crescitaL'intesa tra i ministri delle Finanze europei è stata trovata con un parere 'unanime' come ha detto la ministra spagnola Nadia Calvino. Il nuovo patto è 'più realistico' di quello precedente. L'Italia ha ottenuto molto e guarda agli investimenti, specialmente del Pnrr, con spirito costruttivo. È importante che sia stato trovato un compromesso di buonsenso tra i 27 Stati membri della Ue per un accordo politico sul nuovo Patto di stabilità e crescita. Il nuovo Patto risulta migliorativo per l'Italia rispetto alle condizioni del passato.

