Medico di famiglia picchiato da un paziente per una prescrizione medica

un medico di famiglia è stato picchiato a sangue nel suo studio da un paziente, furioso per aver ricevuto la prescrizione di "soli" due giorni di malattia a fronte dei dieci richiesti., che non risparmia ormai nessuna categoria di colleghi. Si è lacerato quel rapporto di fiducia speciale che sinora aveva fatto da scudo ai medici di famiglia", ha commentato il presidente della Fnomceo , Filippo Anelli.

Medico Di Famiglia Violenza Prescrizione Medica Paziente

