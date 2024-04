Cindy, la lupacchiotta salvata, trova il suo principe azzurro

Viveva sola in uno scantinato umido, fra vasi rotti e i sacchetti dell’immondizia. Per questo questa lupacchiotta è stata chiamata Cindy , come Cinderella . A salvarla è stato il presidente di Gaia Animali & Ambiente Edgar Meyer. Ma per lei, come in una favola di altri tempi, doveva arrivare un principe azzurro che la prendesse e la portasse verso una vita migliore rispetto a quella del box di un rifugio. E così è stato: Cindy ha trovato il suo principe.

Oggi grazie alla Gunther Foundation, che amministra l’ingente patrimonio intestato al cane lasciatogli in eredità dalla contessa Carlotta Liebenstein, la fiaba si è avverata superando i nostri sogni: Cindy, da una cantina semibuia dove bivaccava accanto all’immondizia, andrà a vivere col cane famoso e ricchissimo che non le farà mancare niente”.

