La Juventus vince il derby e si avvicina alla qualificazione in Champions

Il punto è ben accetto. Dà continuità alla Juventus , dimostrando che la crisi è alle spalle, e avvicina il traguardo della qualificazione in Champions che società e allenatore continuano a ricordare per valenza economica oltre che sportiva. Certo, nelle pieghe del derby restano indicazioni su cui riflettere, a cominciare dalla mancanza di linearità nei 90’, quasi un’abitudine alle prestazioni double face.

In questo derby abbiamo preso un punto contro una squadra tosta e molto fisica: sono deluso perché potevamo vincere, ma sinceramente era una partita difficile e non era scontato prendere un punto». Il futuro di Rabiot Inevitabile, al di là dell’analisi del derby e del punto sulla stagione bianconera, parlare del futuro di Adrien: il contratto è di nuovo in scadenza e non ci sono indizi sulla decisione che prenderà.

Juventus Derby Crisi Qualificazione Champions Prestazioni

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



LaStampa / 🏆 16. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Partite di Champions League nonostante le minacce terroristicheNonostante l'allarme per possibili attentati in occasione dei match di Champions League, le gare d'andata dei quarti di finale si svolgeranno come previsto con le opportune misure di sicurezza.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Il Bologna vuole tenersi stretto Thiago MottaIl Bologna spera di trattenere Thiago Motta nonostante l'interesse di Juventus e Manchester United

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Juventus, dipende tutto dalla Champions: con la qualificazione, Allegri vede la confermaNelle ultime ore, spiega la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha ricevuto rassicurazioni sul presente e sul futuro da parte di Cristiano Giuntoli. Il quotidiano spiega come l'uomo mercato bia

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Massimiliano Allegri: Coppa Italia e Champions League possono bastare per la riconferma con la Juventus?CALCIOMERCATO - Il futuro di Allegri resta tutto da scrivere e la permanenza alla Continassa appare in bilico. Aprile sarà il mese della verità: tra campionato

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Il presidente di Exor: la Juventus punta a tornare in Champions LeagueIl presidente di Exor, John Elkann, ha scritto una lettera agli azionisti in cui afferma che la squadra della Juventus punta a tornare in Champions League e parteciperà al Mondiale per Club allargato della Fifa nel 2025. Elkann sottolinea anche l'importanza dei giovani talenti della Next Gen.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Juventus, l’algoritmo svela quando vincerà la Champions LeagueLa Juventus vincerà la Champions League, anzi ne vincerà almeno altre due: ecco quando secondo l'algoritmo

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »