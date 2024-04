Piazza Affari: guadagni record per le blue chip italiane

Piazza Affari è reduce da una galoppata di 24 punti percentuali guadagnati in 12 mesi, che ha spinto l’Ftse Mib, il paniere dei titoli principali, a un soffio dai 35 mila punti, prima del recente consolidamento. Nel primo scorcio del 2024, le blue chip italiane hanno battuto Wall Street , trainate dalle banche: dopo anni di vacche magre, infatti, grazie all’aumento dei tassi d’interesse, gli istituti di credito hanno potuto macinare profitti record.

La qualità del prodotto, la forte identificazione con i valori del fondatore, ispirati al capitalismo umanistico, il legame indissolubile con il territorio , una distribuzione mirata per garantirne l’esclusività e la forte resilienza nel prezzo di vendita: è così che Brunello Cucinelli ha saputo conquistare un posizionamento distintivo nell’altissimo di gamma, il segmento con le migliori prospettive nel lusso, grazie a una popolazione mondiale di super ricchi vista in...

