La Juventus sorprende tutti e si avvicina all'Inter

TORINO - 'Devo dire la verità: non mi aspettavo alla sosta di metà novembre di vedere la Juventus così in alto, praticamente al livello dell’Inter che è la principale candidata alla vittoria del campionato. Immaginavo di trovare, sicuramente, più avanti il Napoli, che invece è stato la delusione della prima parte di stagione. Mentre pensavo a una Juve sì nei primi posti, ma non all’altezza dei nerazzurri. Invece i bianconeri stanno facendo molto bene e meritano in pieno l’attuale posizione' .

Parola di Angelo Di Livio , uno dei beniamini del popolo bianconero negli anni Novanta, quando per sei stagioni dal 1993 al 1999 si involava sulla fascia. Lasciando il segno, tanto da vincere e da protagonista 3 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa Intercontinentale. L’ex numero 7 della Vecchia Signora suona la carica, come faceva in campo con le sue accelerazioni, in vista del big match di domenica sera contro l’Inte





tuttosport » / 🏆 29. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Juventus, Di Livio e Calciopoli: “Moggi colpito per far tacere tutti”L'ex leggenda racconta il mondo bianconero tra aneddoti, momenti topici e l'ultima stagione: 'Non avrebbero potuto fare meglio'

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Juventus, la profezia di Di Livio: "Ecco dove può arrivare"In pochi possono dire di essere riusciti a essere stati amati nella loro carriera di calciatori da due tifoseria storicamente acerrime rivali e agli a...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Dalla Juventus all’Inter: la destinazione spiazza tuttiCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Serie A: Inter-Roma e Napoli-Milan, Juventus sogna la vettaAnche Lazio-Fiorentina tra i big match, rossoneri cercano rilancio (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso alla Juventus, l'Inter torna in testaL'Inter si riprende la vetta della classifica e si prepara a un'altra settimana da capolista. I nerazzurri hanno battuto di misura la Roma dopo un match dominato in lungo e in largo, deciso alla fine

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie A, la classifica aggiornata: Inter prima da sola, Juventus a sole due lunghezzeCon il risultato del big match di stasera si ridisegna la classifica della Serie A. L'Inter è adesso al primo posto da sola, con il Milan che dopo la sconfitta contro la Juventus resta secondo a 21 p

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »