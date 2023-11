Opposizione chiede informativa sul caso dell'insegnante di psicologia

I gruppi di opposizione del Pd, Avs, M5s e Iv hanno chiesto una informativa urgente del ministro Valditara in aula alla Camera sul caso dell'insegnante di psicologia scelto per coordinare gli incontri sulle educazione affettiva nelle scuole. Secondo il quotidiano Domani, l'insegnante avvalorava tesi sulla responsabilità delle donne come causa delle violenze e sosteneva tesi cospirazioniste sul tentativo delle donne di dominare i maschi.





In Venezuela i risultati delle primarie dell'opposizione sono stati "sospesi"

