La Juve non può permettersi di non puntare allo scudetto, sarebbe un'apocalisse per il club. Anche se difficile, è più probabile che la Juve arrivi in Champions, ma deve farlo nel modo giusto.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Serie C, i risultati finali: il Cesena festeggia la Serie B. La Juve Stabia quasiUna rete di Pierozzi a otto minuti dal termine fa esplodere la festa in casa Cesena: con l'1-0 sul Pescara infatti la squadra romagnola è la prima promossa ufficialmente in Serie B e questa sera potr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Juve, battibecco con Allegri e ora si deve preoccupare: “Non è la prima volta”Proseguono le furiose polemiche attorno a Massimiliano Allegri, ancora una volta il tecnico della Juventus nel mirino

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Milan, penalizzazione peggiore della Juve: ecco quanti punti e quando deve scontarliProseguono le indagini sulla cessione del Milan, e il club rossonero rischia concretamente una penalizzazione

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Mentalità, modulo, giocatori: tutto quello che deve cambiare alla Juve per uscire dalla crisiI motivi del crollo bianconero e i correttivi da applicare per provare a raddrizzare il timone

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Valzer ds: Stefanelli pressing Juve, idea Lovisa per il Pisa e ipotesi Romairone-Juve StabiaPossibile valzer di direttori sportivi tra Serie B e C che potrebbe riguardare la prossima stagione. Come noto da diverso tempo la Juventus per il dopo Tognozzi pensa a Stefano Stefanelli del Pisa. Co

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La Repubblica: 'Il periodo Tudor: dalla Juve alla Juve, un amore da battere''Il periodo Tudor: dalla Juve alla Juve, un amore da battere' scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva. Il croato debutta da allenatore della Lazio contro la sua vecchia squadra. Bianconero dal

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »