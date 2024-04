La Nazionale Italiana Direttori Sportivi scende in campo per beneficenza

Lunedì 8 aprile esordirà, scendendo in campo allo Stadio Casal del Marmo a Roma, la Nazionale Italiana Direttori Sportivi, promossa da ADICOSP (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi)La sfida sarà contro la Nazionale Italiana Calcio Olimpionici, e il ricavato a offerta libera sarà destinato all’associazione"Oltre" del presidente Elisabetta Migliorelli, impegnata nella lotta alla violenza sulle donne e alla tutela della parità di genere.

“La Nazionale Italiana dei Direttori Sportivi nasce con la volontà di organizzare eventi a scopo benefico e dare ulteriore visibilità alla nostra categoria. Poi di fronte alla solidarietà la voglia di incontrarci è ancora maggiore” afferma“Molti direttori famosi e alcuni con un passato importante in Serie A e il nostro Mister che sarà Odoacre Chierico, hanno risposto con entusiasmo alla nostra convocazione", ha detto il Vice Presidente Vicario ADICOSP e Coordinatore della NIDS Michele Punz

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Adicosp torna al sociale: l'8 aprile debutta ufficialmente la Nazionale Direttori SportiviLa notizia era già nell'aria da tempo, e adesso arriva anche l'ufficialità: la Nazionale Italiana dei Direttori Sportivi, fortemente voluta e ideata da Adicosp, farà il suo debutto ufficiale, in da

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La Nazionale italiana arriva in Florida e trova Jannik Sinner in campoL'Italia di Spalletti si è trasferita a Fort Lauderdale nello stadio dell’Inter Miami: il tennista, salutato da un applauso caloroso, ha assistito all'allenamento

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Donte DiVincenzo con la nazionale italiana: come stanno le coseLa situazione per il possibile nuovo azzurro

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Luciano Spalletti: le cinque nuove regole per la Nazionale italianaIl c.t. chiede ai suoi giocatori sacrificio dentro e fuori dal campo. Ha regalato a ciascuno un libro sugli All Blacks, non vuole look eccessivi, e di notte niente play station. Limite anche sui social

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Nuove divise per la nazionale italiana di calcioLa nazionale italiana di calcio presenta le nuove divise per le amichevoli negli Stati Uniti

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

La nazionale italiana di calcio femminile si prepara per le prossime partite di qualificazione all'EuropeoLa nazionale italiana di calcio femminile si prepara per le prossime partite di qualificazione all'Europeo. Le azzurre affronteranno i Paesi Bassi in casa e la Finlandia in trasferta.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »