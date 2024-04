La Ferrari pronta per il Gp del Giappone

La Ferrari arriva in Giappone sulla scia del successo australiano. Il circuito di Suzuka, quarta tappa del Mondiale 2024, si preannuncia un banco di prova più impegnativo per la scuderia e per la nuova SF-24 , con Leclerc e Saintz che si esprimono positivamente in vista della gara di questa domenica.

Leclerc:"La RedBull sarà competitiva ma siamo pronti a lottare" "Su una pista come questa mi aspetto che la Red Bull sarà molto competitiva, soprattutto perché in Australia le gomme anteriori hanno sofferto di graining, cosa che non ci aspettiamo avvenga qui. Da parte nostra, sarà fondamentale rimanere concentrati in modo da essere pronti a lottare e sfruttare al meglio qualsiasi opportunità ci si presenti". Così Charles Leclerc prospetta quel che potrebbe accadere nel Gp del Giappone. "A Maranello abbiano fatto un ottimo lavoro perché la SF-24 è un chiaro passo avanti rispetto alla vettura dell'anno scorso - ha dichiarato il monegasco

