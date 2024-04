La crisi del Mar Rosso colpisce le aziende della componentistica auto

La crisi del Mar Rosso comincia ad avere contraccolpi sulle aziende della componentistica auto. I principali impatti riguardano i tempi delle consegne che sono più lunghi del previsto. Lo mette in evidenza un focus dell'Anfia su 70 aziende, delle quali solo il 16% ritiene che la crisi nel Mar Rosso non impatti il proprio business.

Il 36,4% ha incontrato difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e componenti e, tra queste aziende, il 10,4% ha avuto problemi con le materie plastiche e altrettanti con i semiconduttori, mentre il 14,3% ha riscontrato difficoltà con i componenti elettronici. Il segmento di prodotti in cui gli intervistati riscontrano maggiori difficoltà nel reperimento sono le materie prime. L'Anfia ricorda che circa il 30% del trasporto mondiale di container passa attraverso il Mar Rosso, una rotta cruciale per il trasporto di petrolio, gas e merci sfus

