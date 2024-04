Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: DI Gennaro:" Motta vuole migliorare le piccole cose." Paganin:" L'evoluzione del Bologna merito di Zirkzee Tenerani:" La Fiorentina vuoel proseguire sul solco di Italiano.""La Fiorentina si gioca molto, l'Atalanta è in un momento migliore. La Fiorentina non è riuscita a tenere il ritmo e non rispecchia gli obiettivi prefissati la classifica attuale. Per questo l'annata devi renderla migliore con questa Coppa Italia.

Sarà una partita interessante, con due allenatori importanti. Italiano andrà via a fine anno ma vuole regalare qualcosa a questo gruppo prima di andare via. I gol presi fanno tornare a un discorso tattico già visto in precedenza e che va rivisto"."Dopo Vlahovic non hanno trovato un centravanti vero. Vlahovic dettava i tempi alla squadra davanti. Italiano è arrivato a due finali dopo un periodo in cui si rischiava la retrocessione, il valore del suo lavoro si ved

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Joe Barone, il cordoglio del 'mondo Fiorentina': da Commisso Jr. all'ex VlahovicTanti i messaggi di calciatori ed ex Viola

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Fiorentina-Maccabi, Italiano non vuole complicazioni: 'Non sbaglieremo approccio'Forte di un gol di vantaggio conseguito all'andata sul campo del Maccabi Haifa (a dirla tutta era quello neutro di Budapest), la Fiorentina non ha voglia di complicarsi la vita nel ritorno degli ottav

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Dramma Fiorentina, Joe Barone non ce l'ha fatta: calcio italiano in luttoIl dirigente viola stroncato da un infarto prima della partita con l'Atalanta, a nulla è valso il ricovero immediato in ospedale. Il cordoglio di tutto lo sport

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Fiorentina, Barone in rianimazione al San Raffaele: con lui Italiano e alcuni giocatori violaArrivano ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto poche ore fa a Bergamo, a poche ore da Atalanta-Fiorentina. Il dg viola Joe Barone ha avuto un malore mentre era in albergo con la squadra e adesso

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Fiorentina, Barone in rianimazione al San Raffaele: con lui Italiano e alcuni giocatori violaArrivano ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto poche ore fa a Bergamo, a poche ore da Atalanta-Fiorentina. Il dg viola Joe Barone ha avuto un malore mentre era in albergo con la squadra e adesso

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Fiorentina e calcio italiano si stringono attorno a Barone: anche De Siervo al San RaffaeleLa Fiorentina e il mondo del calcio italiano si stringono intorno a Joe Barone. Il direttore generale del club viola, colpito nel pomeriggio da un malore e attualmente ricoverato all'ospedale San Raff

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »