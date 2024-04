La campagna elettorale europea inizia con le procure

Tenetevi forte, la campagna elettorale europea è iniziata, la destra è favorita e la sinistra butta in campo la sua artiglieria: le procure. Prima vittima, Ursula von der Leyen, la cui ambizione di rimanere alla guida della Commissione grazie all’alleanza con alcuni partiti di destra potrebbe essere frustrata dal sospetto ritorno di fiamma della spinosa questione degli sms scambiati con il Ceo di Pfizer.

Fintanto insomma che nessuno aveva interesse a farla cadere lo scandalo era rimasto sottotraccia, roba al più da ombudsman (difensore civico) europeo, ma ora che mancano un paio di mesi alle elezioni e sette alla fine del mandato dell’attuale Commissione, entrano in campo le procure

