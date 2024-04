La principessa del Galles minacciata di rivelare la sua condizione di salute

Prima del videomessaggio qualcuno avrebbe minacciato la principessa del Galles di raccontare alla stampa la sua vera condizione di salute. Il videomessaggio è stato diffuso il 22 marzo 2024, forse ispirata dall’esempio di Re Carlo III. La principessa avrebbe anche scritto da sola ogni singola parola del messaggio, affinché i suoi sentimenti e le sue sensazioni di questo periodo arrivassero in modo più diretto al pubblico, senza intermediari esperti di comunicazione.

Finora abbiamo creduto che la scelta della principessa di rivelare la verità fosse stata relativamente libera, esasperata dalle fake news che circolavano sui social, ma comunque presa senza una concreta costrizione. Non sarebbe così: qualcuno avrebbe addirittura minacciato Kensington Palace di spifferare la notizia del tumore se Kate non si fosse affrettata a parlarne in pubblico

