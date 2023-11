L'Ucraina candidata all'ingresso nell'Unione europea: nuovo slancio per l'allargamento?

Con la candidatura dell'Ucraina all'ingresso nell'Unione europea, il dibattito sull'allargamento del blocco è tornato ad essere centrale. Di fatto questo processo è fermo da anni, esattamente dal luglio del 2013, quando la Croazia divenne il 28esimo Stato membro, l'ultimo a riuscire ad ottenere il via libera.

'Da allora il motore dell'allargamento si è fermato, e non solo per la mancanza di progressi da parte dei Paesi candidati, ma anche perché è stata la stessa Europa a non fare il suo lavoro', a non spingere davvero per dare slancio al processo, dice a Today.it Stefan Fule, che quando la Croazia entrò nell'Ue era proprio il commissario europeo all'allargamento nell'esecutivo di José Manuel Barroso. 'Da allora è cambiato poco, ma anche molto, perché proprio da poco sono diventati candidati all'accesso l'Ucraina e altri importanti Paesi dell'Europa dell'est, e questo potrebbe dare nuovo slancio all'allargamento', afferma il diplomatico cec





