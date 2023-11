L'Olimpia travolge Venezia e si rilancia in campionato

Non c’è partita a Milano: l’Olimpia travolge la capolista Venezia e si rilancia in campionato. L’Unahotels inciampa in casa propria e si fa schiacciare da una Bertram tatticamente e mentalmente più continua. Gentile fallisce il tiro decisivo a Varese, Bucchi e Vitucci ancora ko. Uno straordinario McCullogh è l'uomo copertina della Vanoli contro Pesaro. La giornata si chiuderà lunedì sera con il big match tra Virtus Bologna e Germani Brescia.

Si segna poco al PalaCarrara di Pistoia e alla fine a guadagnarci è la squadra di casa che coglie due punti pesanti per la lotta salvezza. Dopo il successo contro Trento, la Dinamo si ferma di nuovo. La squadra di coach Bucchi riesce a tenere a bada quello che (a inizio weekend) era il miglior marcatore del campionato (Charlie Moore, che chiude con 7 punti), però incappa in un pomeriggio difficile in attacco, trovando solo 29 punti nella ripres





