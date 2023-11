L'industria petrolifera e del gas deve investire di più nell'energia pulita

Ridurre le emissioni di combustibili fossili significa ridurre la domanda di combustibili fossili. E l'industria petrolifera e del gas deve scegliere: o continuare ad alimentare la crisi climatica o abbracciare il passaggio all'energia pulita.

Il settore del petrolio e del gas – che fornisce più della metà dell’approvvigionamento energetico globale e impiega quasi 12 milioni di lavoratori in tutto il mondo - investe meno dell'1% della spesa globale in energia pulita, solamente il 2,5% della sua spesa totale in conto capitale. Se i produttori di petrolio e gas vogliono fare la loro parte nel raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, il 50% dei loro investimenti dovrebbe essere destinato all'energia pulita entro il 2030. Sono le conclusioni a cui giunge il nuovo rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) “The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions”, pubblicato prima del vertice sul clima COP28 di Duba





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Iea: “Servono misure più forti per mantenere vivo l’Accordo di Parigi”L’allarme: “Il sistema energetico globale sarà molto diverso entro il 2030 per l’aumento fenomenale delle tecnologie pulite, ma la domanda di combustibili foss…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Meloni e Acquaroli firmano accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Marche(Agenzia Vista) Marche, 28 ottobre 2023 Giorgia Meloni ad Acqualagna firma l'accordo per la...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Concorso Agenzia difesa per diplomati e laureati, requisiti e prove per posti a tempo indeterminato funzionariConcorso pubblico all'Agenzia Industrie Difesa - AID. Nuovi badi all'ente controllato dal...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Il Partito Socialista spagnolo raggiunge un accordo con Junts per Catalunya per formare un nuovo governo(ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Meloni: accordo per due centri italiani per migranti in Albania'Saranno sotto giurisdizione italiana'Roma, 6 nov. (askanews) - Con l'Albania 'firmiamo un...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia somala di informazione SonnaLa firma a Roma alla presenza del ministro somalo Daud Aweis (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »