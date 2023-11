Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia somala di informazione Sonna

L'agenzia somala SONNA e ANSA hanno firmato oggi un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative.

Informazione e comunicazione sono cruciali per ravvivare la consapevolezza di quanto i nostri due Paesi siano vicini e ringrazio ANSA e Sonna per l'intesa di oggi e per la collaborazione che sta rinascendo in questo settore fondamentale".

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Miriam Galanti sul red carpet della Festa del CinemaItalian actor Miriam Galanti arrives for the closing ceremony at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 28 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Paolo Virzì alla Festa del Cinema di RomaItalian director Paolo Virzì arrives for the closing ceremony at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 28 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Il leader di Azione Carlo Calenda all'assemblea del partitoL'intervento del segretario, Carlo Calenda, nel corso dell'Assemblea Nazionale di Azione a Roma, 28 ottobre 2023. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Domenica torna l'ora solare, lancette indietroSi dormirà un'ora in più (ANSA) Leggi di più ⮕

Ragazza di 21 anni minacciata con un coltello e violentataL'aggressione avvenuta ieri sera in una stazione nel varesotto (ANSA) Leggi di più ⮕