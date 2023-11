L'antibioticoresistenza: una nuova minaccia per la salute pubblica

La salute pubblica a livello mondiale dopo il Covid è ancora sotto minaccia. Una nuova pandemia, silenziosa, sta acquistando terreno a una velocità preoccupante e già possono contarsi oltre 5 milioni di morti l’anno. Si tratta dell’antibioticoresistenza, ovvero delle infezioni causate da batteri ormai resistenti agli antibiotici in uso, che nel mondo avanza ad un ritmo di un morto ogni 30 secondi. Oltre 11mila i morti l’anno in Italia.

L’utilizzo non corretto degli antibiotici è una delle cause principali e proprio per contrastarne il corso il ministero della Salute e l’Agenzia italiana del farmaco hanno lanciato una campagna informativa, presentata dal ministro Orazio Schillaci. Uno spot andrà in onda su emittenti tv e radio con lo scopo, come anticipa il ministro in occasione della Settimana mondiale per l’uso prudente degli antibiotici, di «aumentare la consapevolezza nella popolazione sul consumo responsabile» e «incentivare le migliori pratiche per ridurre la diffusione di infezioni resistenti





