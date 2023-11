Chi gioca a tennis vive più a lungo

Chi gioca a tennis ha un' aspettativa di vita di quasi dieci anni maggiore rispetto a chi non pratica sport. A dirlo sono diversi studi fra cui il Sydney Medical School Study, l'American Medical Association Study e il Copenaghen City Heart Study. Quest'ultima è una ricerca che ha avuto come campione una popolazione di 20mila persone fra i 20 e i 93 anni ed è durato 25 anni.

In base ai risultati, rispetto al gruppo di persone sedentarie, l'aumento dell' aspettativa di vita per i diversi sport vede il tennis al primo posto con +9,7 anni e a seguire: badminton +6,2, calcio +4,7, ciclismo +3,7, nuoto +3,4 e jogging +3,2. Il tennis e lo sport in generale però non allungano solo gli anni davanti a sé, ma, come ad esempio il diabete, e mantengono vive le funzioni cognitive, grazie alle relazioni sociali che vengono coltivat





