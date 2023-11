Juventus-Inter 1-1: pagelle e tabellino

Tra Juventus e Inter finisce 1-1 con gol di Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. 100% di realizzazione per i bianconeri con il serbo che capitalizza l'unico tiro nello specchio della Vecchia Signora. I nerazzurri hanno il pallino del gioco e grazie al suo capitano riescono a riprenderla sul risultato di parità. Tanti promossi e qualche bocciato tra le fila delle due squadre e il risultato finale più o meno rispecchia quanto visto nell'arco dei 95 minuti di gioco.

Ecco le pagelle di Juventus-Inter: Non può niente sul gol di Lautaro Martinez. Per il resto non deve compiere particolari parate. Si fa bruciare dal taglio di Lautaro Martinez. Soffre la presenza del capitano dell'Inter. Rugani legge male la verticiale di Barella su Thuram ma anche lui è troppo morbido sul francese. Cresce alla distanza. Esce in maniera improvida su Barella e permette al centrocampista sardo di lanciare in profondità Thuram che serve poi l'assist a Lautaro Martinez. Non una serata semplice per lui ma porta a casa la sufficienza





ilgiornale » / 🏆 18. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Rinnovo Vlahovic, la Juve chiede a Dusan un grande sforzoIl rinnovo è in programma. Ma la distanza resta, è tanta. Perché la Juve a Dusan Vlahovic propone un prolungamento di contratto, chiedendo però un importante passo in direzione

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

La prima pagina del Corriere dello Sport su Vlahovic: 'Il caro Dusan''Il caro Dusan'. Apre così il Corriere dello Sport oggi in edicola, dedicando la sua copertina a Dusan Vlahovic e al suo ritorno a Firenze, dove domenica la Juventus scenderà in campo. 'Elkann vuole

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Chi gioca in attacco Juventus-Verona: Vlahovic, Chiesa, Kean o MilikLe scelte di Allegri per Juventus-Verona: chi gioca titolare in attacco tra Chiesa, Vlahovic, Kean e Milik.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Formazioni Juventus-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Chiesa, Vlahovic e KosticI bianconeri affronta il Verona nell'anticipo della decima giornata e con una vittoria potrebbero ritrovarsi in testa per una notte.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Formazioni Fiorentina-Juventus, chi gioca titolare: le ultime su Chiesa, Vlahovic e KeanI bianconeri sono impegnati nel posticipo domenica sul sempre ostico campo della Fiorentina, servono tre punti per rispondere all'Inter.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Fiorentina-Juventus: Chiesa e Vlahovic contro il loro passatoI due ex viola si apprestano a vivere una serata particolare all’Artemio Franchi all’insegna di un’accoglienza pepata.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »