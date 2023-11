La prima pagina del Corriere dello Sport su Vlahovic: 'Il caro Dusan'

Juventus attivissima sui rinnovi, il prossimo sarà Locatelli. Intanto si complica Samardzic a gennaioLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro....

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CMDOTCOM: Rinnovo Vlahovic, la Juve chiede a Dusan un grande sforzoIl rinnovo è in programma. Ma la distanza resta, è tanta. Perché la Juve a Dusan Vlahovic propone un prolungamento di contratto, chiedendo però un importante passo in direzione

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Corriere dello Sport in prima pagina apre sui bianconeri: 'Il rumore della Juve''Il rumore della Juve'. Titola così il Corriere dello Sport oggi in prima pagina soffermandosi sulla Juventus, che insegue l'Inter in testa alla classifica di Serie A. Inzaghi e Allegri hanno fatto i

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Corriere dello Sport: 'L’Inter prenota Djalò a parametro zero, un altro colpo alla Thuram''L’Inter prenota Djalò a parametro zero, un altro colpo alla Thuram' scrive il Corriere dello Sport. Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000, di proprietà del Lilla, ha il contratto in scad

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: De Siervo risponde a Mourinho, il Corriere dello Sport: 'Roma irritata per la vicenda'In seguito alle parole di José Mourinho, che dopo Inter-Roma parlava di un 'regalo della Lega' per aver giocato domenica e non lunedì, è arrivata la risposta piccata di Luigi De Siervo: 'Stimo Mour

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Lecce, D'Aversa al Corriere dello Sport: 'Il nostro obiettivo è sempre stato la salvezza'Dopo una partenza da big il Lecce ha pian piano rallentato la sua corsa, mettendo in archivio cinque partite senza vittorie. Ad analizzare il momento dei salentini ci pensa il tecnico Roberto D'Aversa

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Corriere dello Sport: 'Milan, da Dragusin a Morato: casting aperto per un difensore''Milan, da Dragusin a Morato: casting aperto per un difensore' scrive oggi il Corriere dello Sport. Gli stop preoccupanti di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino costringono il Milan a delle riflessioni i

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕