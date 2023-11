Israele, polemiche sul figlio di Netanyahu. Ecco chi è Yair

Yair Netanyahu, figlio ed erede del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, è finito al centro delle polemiche. Mentre migliaia di riservisti dell'esercito sono già tornati dall'estero per rispondere alla mobilitazione ordinata nello Stato ebraico a causa della guerra con Hamas, infatti, il 32enne si troverebbe ancora negli Stati Uniti. È imboscato a Miami a fare "la bella vita", è l’accusa.

A inizio ottobre, dopo l’esplosione del conflitto a Gaza, l'attenzione è tornata a concentrarsi su di lui. A Yair Netanyahu, infatti, viene rimproverato di aver abbandonato il Paese nel momento del bisogno, in barba a tutta la retorica nazional-messianica di certi suoi post del passato.

Yair Netanyahu, quindi, per ora è rimasto in Florida. Una delle sue ultime apparizioni risale al 17 ottobre, quando a Fort Lauderdale ha partecipato a un evento di raccolta di aiuti alle famiglie ebraiche colpite dagli attacchi di Hamas e ai soldati: un’apparizione che non è bastata a placare le polemiche.

Nel Nord della Striscia la situazione resta la più critica. A Gaza City i raid aerei hanno centrato il campo profughi di Jabalia provocando almeno

