Lecce-Parma 2-4: ottima partita della squadra di Pecchia che vince in trasferta e vola agli ottavi

18' INCREDIBILE ERRORE DI COULIBALY: Dal calcio d'angolo per il Lecce il terzino riparte e si invola da solo in campo aperto, ma davanti al portiere gli spara addosso. Sulla respinta Mihaila si fa fermare da un difensore che mette in corner.Capolavoro dell'attaccante. Dalla bandierina palla in mezzo, spazzata dalla difesa. Sulla ribattuta va l'attaccante al volo col piattone che la mette nell'angolino.

59' ANNULLATO GOL A PICCOLI: Botta di Strefezza, Corvi respinge. Sulla respinta al volo Piccoli col sinistro fa un gran gol, ma è in offside.: Il gol è nell'aria e arriva meritatamente! Banda serve dietro Strefezza che dal limite dell'area la mette sotto la traversa.

78' PARATONA DI CORVI SU PICCOLI: Erroraccio di Coulibaly, Banda serve in area Piccoli che da due passi tira a botta sicura. Intervento super del portiere che salva i suoi.Man avanza sulla fascia, mette in mezzo rasoterra e deviazione nella propria porta di Pongracic e palla in rete.Entra in maniera totalmente silenziosa, praticamente non toccando un pallone nel momento di maggiore difficoltà dei Ducali.

TUTTOMERCATOWEB: Parma, Pecchia: 'La gara di Coppa contro il Lecce può essere un ulteriore esame di maturità'Archiviate le fatiche del campionato, il Parma si appresta ai Sedicesimi di Coppa Italia, che vedrà la formazione ducale fronteggiare il Lecce. Alla vigilia della gara, come si legge sui canali uffic

TUTTOMERCATOWEB: Lecce-Parma, i convocati di D'Aversa per la Coppa Italia: cinque gli indisponibiliAlla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro il Parma, in programma domani alle ore 18 al 'Via del Mare' e valido per i sedicesimi di finale della competizione arriva la distinta con i nominativi

CORSPORT: Coppa Italia, pronostico Lecce-Parma: quote ok per i salentini ma...I ducali sono in gran forma e si presentano al 'Via del Mare' con undici gol fatti nelle ultime cinque gare

TUTTOMERCATOWEB: Oggi in TV, Coppa Italia: Genoa-Reggiana, Lecce-Parma e Udinese-CagliariVa in scena la Coppa Italia, dopo le gare giocate ieri oggi altre tre partite in programma: si parte alle 15.00 con Genoa-Reggiana, alle 18.00 toccherà a Lecce-Parma. In serata, alle 21.00 la sfida f

TUTTOMERCATOWEB: Coppa Italia, sorpresa Parma: all'intervallo è avanti 2-0 sul campo del LecceIl Parma è avanti 2-0 all'intervallo della sfida contro il Lecce valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che sta andando in scena al Via del Mare. La squadra di Fabio Pecchia ha sbloccato l

GOALITALIA: Guaio per Minelli: infortunio per l'arbitro in Lecce-Parma, entra FelicianiIl direttore di gara si fa male al polpaccio: dopo un controllo medico è costretto a lasciare il posto al quarto uomo.

