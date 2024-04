Indagine della Guardia di Finanza sulla gestione illecita dei rifiuti a Sermoneta

Nei giorni scorsi, a seguito di un sorvolo per il controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti e in materia di tutela ambientale eseguito dalla Sezione Aerea di Pratica di Mare del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, è stata avviata, in sinergia con i reparti territoriali del Comando Provinciale di Latina, una mirata indagine della Guardia di Finanza.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno rilevato, prima con l'esame della documentazione esibita nel corso del controllo e poi mediante rilievi fisici in loco, la presenza sulla citata area, priva di pavimentazione impermeabilizzata e di idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque, di una mole elevata di rifiuti, pericolosi e non, pari ad oltre circa 200 kg.

Guardia Di Finanza Indagine Gestione Illecita Dei Rifiuti Sermoneta Sicurezza Ambientale

