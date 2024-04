Maxi frode ai danni della UE su fondi Pnrr scoperta dalla Guardia di finanza di Venezia

Una maxi frode ai danni della UE su fondi Pnrr è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Venezia , che ha eseguito misure cautelari nei confronti di 24 persone su richiesta di Eppo, la procura europea, e sequestri preventivi per oltre 600 milioni di euro. Interessati anche diversi Paesi europei ove stanno operando forze di polizia slovacche, rumene e austriache.

Del totale delle ordinanze, hanno spiegato i vertici della Gdf in conferenza stampa, 8 sono in carcere, 14 agli arresti domiciliari e due sono interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Sul territorio nazionale oltre 150 finanzieri stanno eseguendo perquisizioni in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, anche con l'ausilio di unità cinofile"cash dog". Le 24 misure cautelari sono state disposte dal procuratore europeo delegato, Donata Patricia Cost

Frode UE Fondi Pnrr Guardia Di Finanza Venezia Misure Cautelari Sequestri Polizia Donata Patricia Costa

