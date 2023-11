Il flop sulla giustizia e la promessa di Meloni

Il flop sulla giustizia non sarebbe un unicum. Prima di Giorgia Meloni sullo scoglio della separazione delle carriere dei magistrati si sono sfracellati in tanti, a cominciare da Silvio Berlusconi buonanima. La premier ha però messo la faccia sulla riforma costituzionale della giustizia, l'ha promessa agli elettori e soprattutto agli alleati Matteo Salvini e Antonio Tajani.

“La separazione delle carriere è nel nostro programma”, ha scandito a luglio, “quando la faremo? Vedremo, ogni giorno c'è una novità. C'è una emergenza. Sicuramente però è tra gli obiettivi della legislatura”. Da quel rovente giorno di luglio di cose però ne sono successe tante. Soprattutto il quadro politico è cambiato. Per distogliere lo sguardo dell'opinione pubblica sulla legge di bilancio senza sogni e con molte tasse, Meloni si è inventata i campi di accoglienza per i migranti in Albania. Soprattutto ha lanciato la “madre di tutte le riforme”: l'elezione diretta del premie

:

HUFFPOSTITALİA: Morire per Nordio? Spostare un po’ (troppo) più in là la separazione delle carriereIl guardasigilli ammette che il premierato rinvia la riforma della giustizia. Il sospetto, fondato, che il governo non voglia aprire un fronte anche con la mag…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Giorgia Meloni ai pm dell’Antimafia: “Anche se non siamo d’accordo questo non deve diventare uno scontro tra poteri” Giorgia Meloni ai pm dell'Antimafia: 'Anche se non siamo d'accordo questo non deve diventare uno scontro tra poteri' - Il Fatto Quotidiano

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Nassiriya: Meloni, L'Italia onora chi ha sacrificato la vita per la paceOrgoglio del governo per chi è impegnato in missioni di pace (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Remembrance a duty towards younger generations says MeloniRemembrance of the fallen is a duty above all towards the younger generations, so that they might know and admire the example of those who have given their lives to build peace, said Premier Giorgia Meloni on the day of remembrance for military and civilia...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Una giornata per capire perché Meloni fa di tutto per non parlare di manovraEnti locali, associazioni di categoria e istituzioni di garanzia auditi in Senato perché dicano la loro sulla legge di bilancio. Un lunghissimo elenco di criti…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Calenda, 'Divisi da 5s-Pd sulla giustizia? Magari fosse solo su questo''E' ora di costruire un'alternativa a Meloni' dice il leader di Azione (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »