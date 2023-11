Bambino di sei anni ricoverato in ospedale dopo aver ingerito un integratore alimentare non diluito

A Napoli un bambino di sei anni ha ingerito alcune gocce non diluite di un integratore alimentare ed è finito ricoverato in codice rosso in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo ha riportato ustioni alla gola e allo stomaco dopo aver bevuto Alka Water, dell'azienda Vivere Alcalino, che lo produce in uno stabilimento in provincia di Bat (Barletta-Andria-Trani). L'episodio è accaduto a ottobre e il bimbo avrebbe riportato danni alla gola e allo stomaco.

Per quanto successo, l'Asl di Brindisi, competente per territorialità rispetto alla sede dell'azienda produttrice (a San Michele Salentino), ha disposto il ritiro dal commercio del prodotto. Il prodotto in questione, composto da idrossido di potassio, è denominato Alka Water e il bambino, a quanto si apprende, avrebbe ingerito l'integratore non diluito, contrariamente alle indicazioni riportate nelle modalità di uso. Tre prodotti dell'azienda che progetta e commercializza integratori alimentari sono stati ritirati dal mercato a seguito dell'incident

:

VANİTYFAİRIT: A Gaza viene ucciso un bambino ogni dieci minuti: l'allarme dell'Oms all'OnuLa gente fugge cercando un luogo sicuro, che non c'è. I bambini, gli anziani, le donne incinta muoiono.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

LEGGOİT: Bambino di 13 anni suicida a Palermo: «Vittima dei bulli perché era omosessuale»Tragedia a Palermo, dove un bambino di 13 anni è morto suicida. Il giovane si è...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Gordon Ramsey papà per la sesta volta a 57 anni: «È nato Jesse James, il nostro batuffolo di amore»Gordon Ramsey, il famoso chef inglese, è diventato papà del suo sesto bambino: Jesse...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Un bambino su 3 vive in aree già esposte a livelli alti di scarsità d'acquaNel 2022, 436 milioni di bambini vivevano in aree con vulnerabilità idrica estrema. Fra i paesi più colpiti: Niger, Giordania, Burkina Faso, Yemen, Ciad e Nami…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

CORSPORT: Osimhen dice tutto: cosa è accaduto tra il Napoli e l'Al Hilal in estateL'attaccante azzurro è intervenuto al Podcast dell'ex campione del Chelsea Obi e ha parlato della possibilità di trasferirsi in Arabia

Fonte: CorSport | Leggi di più »

RAİNEWS: Napoli, Garcia verso l'esonero: avviati contatti con il manager di TudorIncontro in corso tra il presidente De Laurentiis e l'agente di Igor Tudor, candidato numero uno a sostituire Rudi Garcia dopo la sconfitta interna del Napoli contro l'Empoli

Fonte: RaiNews | Leggi di più »