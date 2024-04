Il cane Teddy esce dalla cuccia. Il suo passo è incerto, ricorda quello dei cuccioli quando camminano barcollando alla ricerca di un equilibrio che solo il tempo darà loro. Eppure lui non è un cucciolo, ma un cane anziano di 13 anni. Ma quei pochi metri percorsi sono il simbolo di una rinascita, di una nuova nascita dopo l'incubo che ha vissuto insieme ai suoi proprietari. Teddy stava facendo una passeggiata con Raine Becker e suo marito Ben a Karratha, in Australia.

L'aggressione è avvenuta il 24 febbraio scorso, ma il percorso di guarigione è stato molto lungo, con cure 24 ore su 24: "Le prime tre settimane dopo il ritorno di Teddy sono state le settimane più stressanti, spaventose ed estenuanti. Ben e io abbiamo passato molte notti insonni, mentre Teddy era costretto a rimanere sempre a letto. Ha assunto sei diversi tipi di farmaci per le prime quattro settimane, che dovevano essere somministrati due volte al giorno.

Cane Teddy Cuccia Attacco Anziano

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



LaStampa / 🏆 16. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

I TEDDY BOYS DELLA CANZONE - Film (1960)I TEDDY BOYS DELLA CANZONE è un film di genere musicale del 1960, diretto da Domenico Paolella, con Antonio Acqua e Tullio Altamura. Durata 80 minuti. Distribuito da ARON FILM - VARIETY FILM - GENERAL VIDEO.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Il recupero miracoloso: il piccolo Teddy attaccato da un branco di cani muove i suoi primi passiIl cane Teddy esce dalla cuccia. Il suo passo è incerto, ricorda quello dei cuccioli quando camminano …

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Zappulla, medico sanzionato dalla Asl per troppi farmaci prescritti: Fuga dalla professione e pazienti che rin'Se continuerà così, ci sarà una fuga dei medici di medicina generale,...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Monza, dalla stella Mota Carvalho al diamante Carboni: l'Europa passa dalla trequartiA Dany Mota Carvalho per rendere ulteriormente speciale l’ultima settimana è mancato solamente esordire con il Portogallo, che prima ha battuto nettamente la Svezia (5-2) per poi perdere (2-0) con

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Dalla Polonia all'Estonia, dalla Lettonia alla Danimarca: il piano militare per rispondere alla minaccia russaLa pace non si vede e l’Europa, di fronte alla crescente minaccia russa, si riarma. I Paesi...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

'Juve, un gigante francese per la difesa: sarà testa a testa con il Milan'Dalla Francia sono sicuri: bianconeri e rossoneri in lotta per un centrale, viene dalla Bundesliga

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »