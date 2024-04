Il giocatore dell'Everton mira al Mondiale 2026

La sua ultima apparizione risale al 26 febbraio 2023, contro l'Antalyaspor. Poi è arrivato il trasferimento all' Everton , con cui però non è ancora sceso in campo a causa di vari infortuni.non si dà per vinto e progetta in grande:"Conosco il mio livello come giocatore e so dove posso arrivare. So cosa posso fare se la mia testa e il mio fisico stanno bene.

Comincerò ad allenarmi alla fine della stagione, quindi significa che non dovrò avere fretta. All'Everton sono stati fantastici con me e non conosco le loro intenzioni. Io voglio restare in Premier League, essere ai massimi livelli e giocare contro i migliori giocatori. Il contratto in scadenza è una grande opportunità per mostrare quanto possa essere straordinaria questa storia.

"You know you can set reminders on your phone? I have a reminder at 11 o'clock everyday, World Cup 2026"Dele Alli, salita e discesa rapidissima.

Giocatore Everton Infortuni Mondiale 2026

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Qual. Mondiale 2026, la Corea del Nord teme il nuovo virus giapponese: rinviata gara col GiapponeIn Giappone si sta diffondendo a ritmo di record una rara infezione batterica. I dati provvisori rilasciati dal NIID hanno registrato 941 casi di STSS (sindrome da shock tossico streptococcico) segnal

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Sagrada Familia, cantiere fino al 2026, cent’anni dopo la morte di GaudíBarcellona, il programma dell’inaugurazione. Ma per la nuova scalinata si arriverà al 2034. La prima pietra dell’eterna incompiuta fu posata nel 1882.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Quasi 530mila over 65 in più curati a casa ma dopo il 2026 mancheranno le risorseSolo Campania, Sardegna e Sicilia non raggiungono il numero previsto

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

L’Aquila per il 2026 punta sui driver strategici della Nuova Agenda EuropeaDopo la designazione di Pesaro 2024 e Agrigento 2025, il capoluogo abruzzese selezionato grazie a un progetto che ribalta l’immagine di vulnerabilità e fragilità che, sin dal terremoto del 2009, è associata a questo territorio.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Colonia, rinnovo per il difensore Dominique Heintz: ha firmato fino al 2026Solo otto presenze stagionali, ma tanto è bastato per convincere il Colonia a rinnovargli il contratto. Dominique Heintz è arrivato in estate dall'Union Berlino e aveva firmato fino 30 giugno 2024.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

2027 anno cruciale per l'Inter. Ecco perché Inzaghi rinnoverà fino al 2026 con opzioneIl primo rinnovo a giugno 2022, il secondo nel settembre 2023. Il terzo capitolo della storia tra Simone Inzaghi e l'Inter è quello che si scriverà solo a scudetto vinto, quando il tecnico avrà ter

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »