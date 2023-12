I benefici del camminare tutti i giorni. Perché una passeggiata quotidiana ci allunga la vita e ci rende più felici. In un momento in cui ogni giorno si sente di un nuovo studio riguardante i benefici di qualche complesso e impegnativo esercizio fisico, parlare di quelli offerti da una semplice camminata quotidiana ha un effetto quasi liberatorio.

«Camminare è forse il tipo di attività fisica più semplice, più accessibile e più efficace che un essere umano possa eseguire», dice il dottor Lopez-Jimenez di Mayo Clinic, Minnesota. Sicuramente state leggendo queste righe standovene seduti da qualche parte, quindi lasciate che gli esperti vi illuminino in merito ai benefici del camminare ogni giorno, in modo che, al termine della lettura, vi venga voglia di uscire per una passeggiata di 10 minuti





