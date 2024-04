Gruppo terroristico minaccia attacchi durante gli Europei di calcio in Germania

Sarh al-Khilafah, un gruppo terroristico, ha minacciato di attaccare durante gli Europei di calcio in Germania. Le autorità tedesche sono in allerta e collaboreranno con i servizi di sicurezza per prevenire eventuali attacchi.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Un gruppo di estrema sinistra “sabota” la fabbrica della Tesla in GermaniaUn incendio ha distrutto un traliccio dell’elettricità vicino allo stabilimento della Tesla, a sud di Berlino. Le autorità ritengono che il rogo sia stato appiccato da alcuni attivisti, che si oppongono al piano di espansione della fabbrica. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

La Germania stupisce: ecco la seconda maglia per gli Europei in casaAdidas ha svelato anche le nuove divise della nazionale allenata da Nagelsmann con una sorprendente novità

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Euro 2024, allarme attentati in Germania: il rischio di “lupi solitari” e la minaccia Isis prima…Europei 2024: l'ombra del terrorismo incombe sulla Germania

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Stupro di Palermo, arriva la prima condanna: 8 anni e 8 mesi al minorenne del gruppoCondannato con rito abbreviato l'unico minorenne dello stupro di gruppo a Palermo. Ad aprile il processo agli altri sei imputati

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Perché gli europei fanno sempre meno figliLa natalità è in calo in tutti i paesi del continente. La società è cambiata e fare un figlio spesso non è più una priorità. Un confronto con il passato e un paragone tra le reazioni dei vari governi aiutano a capire il fenomeno. Il video Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Il gruppo WhatsApp dei 'Demis', 27 sorellastre e fratellastri figli dello stesso ignoto donatore serialeSono almeno 27, ma potrebbero essere anche più di cento. Maude ha scoperto di avere dei fratelli dopo essersi rivolta a un sito di test del Dna: «Lei ha 19 mezzi fratelli e mezze sorelle». Ma i pochi dati non consentono di identificare il 'padre'

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »