Orario insolito per una pizzeria a Olbia

Dalle 17 alla chiusura. Recita così il menu di questo locale accanto ai due richiami in carta riguardanti le pizze. Una dicitura apparentemente di servizio, e in effetti lo è, che potrebbe non dire niente oltre la semplice dichiarazione di un orario. Eppure qualcosa in più lo dice.

Perché la pizzeria Terra Nostra si trova a Olbia, di fronte al porto da cui partono le grandi navi per il continente, come si dice in terra sarda, ed è aperta anche l’inverno, quando le orde turistiche hanno oramai lasciato questa cittadina a pochi chilometri dalla Costa Smeralda. Per una cittadina di mare, 365 giorni l’anno per di più, le 17 è un orario al limite deputato al servizio del tè o del gelato. Ed è proprio per questo che questo locale disegna, senza manie di protagonismo, l’ideale di un locale che vuole fare buon cibo e dare un ottimo servizio a locali e turist

Così formaggi sardi e salsiccia fanno la pizza riccaTerra Nostra è una pizzeria di tendenza a Olbia. La Sarda esalta il sugo fatto in casa, la Bosco è un'esplosione di sapori

