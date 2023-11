Grande Fratello, concorrenti in crisi: 'Fuori è successo un bel casino, questo vuol dire che...'

Grande FratelloRagazzi non sono per nulla tranquillo. Come mai? Per gli aerei che sono passati. Però anche basta dai. La storia è chiusa. Più chiaro di così non potrebbe essere. Ok tutto ma è una cosa archiviata spero passi. Adesso che devo fare ancora?Avete visto l’aereo per Heidi ragazzi? Vuol dire che fuori è successo un bel casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che lei ha detto contro Max anche per il video.

Cioè vi rendete conto? Per questo io vi anticipo che Grecia non esce a questo giro. Perché lei è andata contro Massimiliano e a favore di Heidi. C’è proprio una fazione che sta con Heidi. Ma anche bella potente e questi aerei ne sono la dimostrazione.Vero, due aerei per Heidi sono tanti. Soprattutto se pensate che lei non è più in gioco. Vuol dire che fuori ha un bel seguito e si è smosso qualcosa di forte.

Hedi Baci contro Massimiliano Varrese: 'Mi ha rovinato il Grande Fratello'A 'Verissimo' l'ex concorrente spiega perché ha abbandonato la Casa: 'Usava la psicologia inversa, avrei dovuto mettere più muri con lui' Leggi di più ⮕

Grande Fratello, Letizia Petris confusa dopo la lettera del fidanzato: 'Adesso devo scegliere'La ragazza è perplessa per il messaggio ricevuto dal suo Andrea e si sfoga con Valentina Leggi di più ⮕

Grande Fratello, Greta Rossetti e Perla Vatiero ad un passo dal varcare la porta rossaAl Grande Fratello rumoreggia l'ipotesi di un triangolo: l'ingresso di Greta e Perla, le due ex fidanzate di Mirko Brunetti. Leggi di più ⮕

Grande Fratello, Cesara Buonamici si confessa da Myrta Merlino: quella frase che non ti aspettiCesara Buonamici, opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, parla di un tema importante a Pomeriggio 5. Leggi di più ⮕

Grande Fratello, Beatrice e Massimiliano si ritrovano vicini e lei si sfoga su Garibaldi'E' diventata una cosa crudele..' lo sfogo di Beatrice su Giuseppe Garibaldi. Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano a Verissimo: la verità sulla storia con Sophie Codegoni, la carriera come modello e quellaAlessandro Basciano, modello, dj ed ex concorrente del Grande Fratello, sarà ospite oggi a... Leggi di più ⮕