Giarratano: “L'emergenza è una disciplina usurante, che si fa per passione”

Il Covid ci ha fatti diventare medici: prima l'anestesista era considerato una figura intermedia tra il chirurgo e il medico, oggi le persone hanno compreso quanto sia strategica questa figura professionale per il Sistema Sanitario Nazionale” ha detto il Prof.

Antonino Giarratano, Presidente Siaarti al 77esimo Congresso Siaarti che si è tenuto a Roma. “Le carenze di anestesisti rianimatori non sono uniformi sul territorio nazionale, in tante regioni il problema è negli ospedali di base, ma senza una riforma del Sistema territoriale ospedaliero non basteranno mai gli anestesisti rianimatori. Bisogna avere una visione globale.”

Giornata mondiale della psoriasi 2023, i passi avanti nella ricerca e le novità nella curaI titoli di Sky TG24 del 29 ottobre 2023 - edizione h8 Leggi di più ⮕

Torino avanti contro il Lecce, capitan Buongiorno segna da due passi l'1-0 su assist di RicciTorino in vantaggio contro il Lecce. A sbloccare il risultato del match in corso allo Stadio Olimpico Grande Torino è stato capitan Alessandro Buongiorno, a segno al 42' su assist di Ricci da posizio Leggi di più ⮕

Torino avanti contro il Lecce, capitan Buongiorno segna da due passi lo 0-1 su assist di RicciTorino in vantaggio contro il Lecce. A sbloccare il risultato del match in corso al Via del Mare è stato capitan Alessandro Buongiorno, a segno al 42' su assist di Ricci da posizione molto ravvicinat Leggi di più ⮕

Inter-Roma, la rivincita di Mkhitaryan: il rimpianto di Mourinho coccolato da Inzaghi. Il piano per il rinnovoL’Inter si avvicina a grandi passi alla grande sfida di San Siro, dove la formazione nerazzurra attende la Roma di due grandi ex, quanto diversi, ex: Josè Mourinho e Romelu Lukaku. Se il tecnico Leggi di più ⮕

Inter-Roma, la rivincita di Mkhitaryan: rimpianto di Mourinho, perno di InzaghiL’Inter si avvicina a grandi passi alla grande sfida di San Siro, dove la formazione nerazzurra attende la Roma di due grandi ex, quanto diversi, ex: Josè Mourinho e Romelu Lukaku. Se il tecnico Leggi di più ⮕

Belen pensa di nuovo al matrimonio, o quasiDelle foto inequivocabili di anelli e fedi al dito stanno mettendo in subbuglio la rete. Belen Rodriguez è il suo Elio sarebbero pronti a passi importante, il legame sembra sempre più focoso e promettente. Tutti i dettagli. Leggi di più ⮕