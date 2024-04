Google distruggerà i dati di navigazione di milioni di utenti

Google si impegna a distruggere i dati relativi alla cronologia di navigazione sul web di milioni di utenti nell'ambito del patteggiamento di una class action che l'accusava di aver tracciato molte persone a loro insaputa. La causa è stata avviata nel 2020 e puntava il dito contro Google per aver ingannato gli utenti sulle attività di Chrome per coloro che navigavano in modalità privata.

Secondo l'azione legale, Mountain View non ha informato in modo adeguato sui dati che venivano raccolti durante la navigazione in 'incognito'. Per risolvere la disputa Google si è impegnata a cancellare i dati impropriamente raccolti per milioni di utenti e ad aggiornare le sue comunicazioni su quali dati vengono raccolti, oltre a offrire agli utenti la possibilità di disabilitare l'opzione cookie da parti terze

