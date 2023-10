Gaza, il politologo israeliano Neve Gordon: “Israele vuole ottenere la deterrenza attraverso la punizione col…

«Morte, tanta morte». Il politologo e accademico israeliano Neve Gordon ragiona sulle possibili conseguenze dell'incombente offensiva terrestre di Israele in risposta all’attacco di Hamas consumatosi sabato 7 ottobre. «Credo che Israele non nutra alcun fine che non sia decimare Gaza, non ha alcun piano per il giorno dopo.

Tuttavia, è abbastanza chiaro che i sauditi abbandonerebbero i palestinesi per qualche chilo di uranio e altri benefici in campo militare e sarebbero disposti a svolgere un ruolo di primo piano nell’ulteriore normalizzazione dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi e del prolungato imprigionamento di oltre due milioni di palestinesi a Gaza. Hamas (e l’Iran), ne sono sicuro, sono interessati a fermare tutto questo. Ultimatum israeliano alla popolazione di lasciare Gaza City.

