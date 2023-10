X Factor, primo live: Morgan sbraita contro ‘Bellissima’ e perde al ballottaggio

Tempo di live per X Factor che, giovedì 26 ottobre, ha finalmente visto scendere in campo i dodici talenti in erba giunti fin qui: la gara è ufficialmente entrata nel vivo e gli interpreti sono pronti a sfidarsi per accaparrarsi un posto nel firmamento della discografia italiana, sotto l’egida dei rispettivi coach e giudici del programma Ambra Angiolini, Fedez, Morgan e Dargen D’Amico.

E poi c’è Laura Pausini Passata la polemica, la competizione è quindi continuata con la “regina dei pigiami” Maria Tomba del team Fedez e la sua versione di Diavolo in me di Zucchero: “Mi piace perché Maria porta questa ‘chaotic energy’ e tiene il palco come poche e come pochi” – le parole di Fedez, che ha voluto poi fare un particolare riferimento al suo discusso bacio con Rosa Chemical all’ultimo Festival di Sanremo e alla moglie Chiara Ferragni seduta in platea: “Mi sei...

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

X Factor 2023, Morgan affossa Bellissima di Annalisa (e fa infuriare Ambra): «Canzone banale e inesistente»La prima puntata dei live di X Factor 2023 parte già con Morgan straripante. Il giudice ha... Leggi di più ⮕

Morgan contro Annalisa a 'X Factor 2023': «'Bellissima' è banale»Dici Morgan dici polemica. Giovedì 26 ottobre è andato in scena il primo live di X Factor 2023 e il giudice – tornato nel talent di Sky Uno dopo 9 anni – si è lasciato andare a una critica che non è affatto passata inosservata. A finire nel suo Leggi di più ⮕

X Factor 2023, Morgan 'demolisce' Bellissima di Annalisa: lei replica cosìAl primo live del talent show di Sky, il giudice non risparmia critiche a uno dei maggiori successi discografici dell'ultimo anno. Poche ore dopo arriva il messaggio su Instagram Leggi di più ⮕

X Factor, primo live di fuoco: Morgan si sfoga sui social (e contro Ambra)Sono appena iniziati i live di X Factor e Morgan è già entrato a gamba tesa sui... Leggi di più ⮕

X Factor, il primo live: Morgan esplode contro Ambra e Dargen D'AmicoIl primo live del talent, edizione 2023, si chiude con la polemica di Morgan, furioso per l'eliminazione dei suoi Animaux Formidables. E la tensione sale… Leggi di più ⮕

X Factor, ecco le squadre di Fedez, Ambra, Morgan e Dargen che andranno ai liveGiochi in piscina, sedute di meditazione e scorpacciate di pizza, un solo obiettivo: accedere... Leggi di più ⮕