Francia, Fabio Grosso aggredito dagli ultras: 15 punti di sutura

Follia degli ultras a Marsiglia, quando il bus che portava allo stadio il Lione per la trasferta di campionato al "Vélodrome" è stato assaltato da gruppi di tifosi dell'OM, che hanno lanciato sassi e infranto i vetri del veicolo. Nell'imboscata, l'allenatore del Lione Fabio Grosso è rimasto seriamente ferito al volto: le telecamere lo hanno inquadrato all'arrivo allo stadio, con il viso coperto di sangue e nell'incapacità di parlare.

Queste scene non sono nuove, ma erano state opportunamente classificate come folclore locale, con il conteggio dei vetri rotti e la mitologia delle scorte che rallentavano i convogli e facevano una deviazione". E ancora: "una magnifica promozione del campionato francese in un momento in cui la lega sogna di aumentare i suoi diritti internazionali". La faccia di Grosso deve "segnare un punto di non ritorno e la fine assoluta dell'autocompiacimento".

Scontri a Marsiglia: sassate contro il pullman del Lione, ferito Fabio GrossoAttimi di grande tensione a Marsiglia, dove tra circa un'ora l'OM di Gennaro Gattuso affronterà in un derby 'italiano' il Lione di Fabio Grosso. Come riporta L'Equipe, al transito verso lo stadio del Leggi di più ⮕

Fabio Grosso, tensione a Marsiglia: sassi sul pullman del Lione, il tecnico ferito al voltoTensione a Marsiglia. A poche ore dal fischio d'inizio di OM-Lione, un gruppo di tifosi di... Leggi di più ⮕

Fabio Grosso, le foto dell'allenatore dopo la sassaiola al bus del LioneSerata di paura in Francia per l'ex Campione del Mondo del 2006 Fabio Grosso. Momenti di... Leggi di più ⮕

Fabio Grosso ferito, pullman del Lione assalito dai tifosiIl tecnico italiano del Lione stava arrivando a Marsiglia per il big match di stasera: il pullman della squadra è stato preso a sassate, il campione del mondo ferito al viso Leggi di più ⮕

Sassi contro il bus del Lione, ferito Fabio GrossoCompletamente rotto uno dei finestrini anteriori. L'allenatore del Lione è stato visto con il volto insanguinato e con una benda in testa mentre lasciava l'infermeria Leggi di più ⮕

Fabio Grosso, tensione a Marsiglia: sassi sul pullman del Lione, il tecnico ferito al voltoTensione a Marsiglia. A poche ore dal fischio d'inizio di OM-Lione, un gruppo di tifosi di... Leggi di più ⮕