“Carri armati di Tel Aviv verso Gaza City”. Israele: “Aumentate le operazioni nella Striscia”. Attacco con coltello a Gerusalemme est: grave una poliziotta

Dopo le incursioni del fine settimana, fonti locali parlano di una nuova penetrazione israeliana verso la più importante città dell'enclave palestinese.Attacco a Gerusalemme: la ferita è una poliziotta israeliana. Ucciso l’aggressore

Un agente di polizia israeliano è stato ferito in modo grave in un accoltellamento a Gerusalemme, vicino alla stazione di ferrovia leggera di Shivtey Israel. L’aggressore – hanno fatto sapere la polizia e le forze di pronto intervento – è stato ucciso sul posto.Una donna è stata gravemente ferita con un coltello vicino alla stazione della metropolitana Shivtei Israel, a Gerusalemme est, a Nablus Road. Lo riporta il Jerusalem Post citando il direttore generale del servizio di ambulanze Magen David Adom, Eli Bin. Sulla scena si è anche sentito uno sparo, riferisce il giornale, mentre l’operazione è in corso. headtopics.com

E' morta Shani Louk, la 22enne rapita da Hamas al rave Nova Festival. Vani gli appelli della famiglia al governo tedescoDopo qualche ora di pausa è ripreso il lancio di razzi da Gaza verso le comunità israeliane a ridosso della Striscia, in particolare la cittadina di Netivot. Lo ha fatto sapere l’esercito.

Sirene per razzi da Gaza a Tel Aviv e in centro IsraeleLe sirene di allarme anti razzi da Gaza sono risuonate da poco a Tel Aviv e nella zona centrale di Israele mandando la gente nei rifugi. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. (ANSA) Leggi di più ⮕

Merkava, i carri armati israeliani entrati a Gaza: caratteristicheLeggi su Sky TG24 l'articolo Merkava, i carri armati israeliani entrati a Gaza: caratteristiche Leggi di più ⮕

Russia, "caccia agli ebrei": non appena atterra l'aereo da Tel Aviv...Attimi di panico in Russia, causati da centinaia di manifestanti pro-Palestina che hanno fatto irruzione nell’aeroporto di Makhachkala d... Leggi di più ⮕

Russia, assalto a un aereo proveniente da Tel Aviv: “Siamo contro i rifugiati ebrei”Centinaia di manifestanti irrompono nei terminal principali dell’aeroporto: 60 arresti nel Daghestan, regione a maggioranza musulmana Leggi di più ⮕

Gaza, merce di scambio: i palestinesi detenuti in Israele ridotti alla fame e senza medicine ma Tel Aviv rifi…Dal 7 ottobre i palestinesi arrestati sono raddoppiati Leggi di più ⮕

Gaza allo stremo, Hamas prova a resistere: agguati e colpi di mortaio contro l’esercito di Tel Avivdi Mauro Evangelisti Valico di Erez, a Nord della Striscia di Gaza. Un gruppo di miliziani di... Leggi di più ⮕