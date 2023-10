Fischietti contro Lukaku a San Siro, ora salta tutto

L’attaccante belga è pronto a sbarcare a Milano, da avversario: domenica a San Siro arriva la Roma di Jose MourinhoI tifosi nerazzurri si sentono traditi dal bomber belga e sono pronti ad accoglierlo, contestandolo.la tifoseria organizzata dell’Inter, sul proprio profilo Instagram, sono stati, infatti, vietati. Una decisione che chiaramente non è per nulla piaciuta.

Siamo certi, dunque, che i sostenitori dei vice campioni d’Europa, troveranno, comunque, un altro modo per dare a Lukaku il benvenuto.Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Italia Notizie

Leggi di più:

calciomercatoit »

Lukaku torna a San Siro per Inter-Roma: lo aspettano 30mila fischiettiMeno due. Conto alla rovescia per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Domenica, con calcio d&39;inizio alle ore 18, si gioca Inter-Roma e il centravanti belga sarà al centro dell&39;attacco Leggi di più ⮕

Inter-Roma, per l'ex Lukaku l'accoglienza di San Siro sarà rumorosa: 30mila fischiettiL'iniziativa ideata dai tifosi nerazzurri Leggi di più ⮕

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Big Rom 'avvisa' l'Inter: Lukaku è pronto ai fischi di San SiroIl belga si presenta alla prima da ex contro l'Inter con un ruolino di marcia importante. I fischi di San Siro basteranno a fermarlo? Leggi di più ⮕

Inter, pronti i 30mila fischietti contro Lukaku: cosa dice il regolamentoSERIE A - Domenica il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro per il match contro l'ex Inter: la Nord distribuirà circa 30mila fischietti per prepara l’accoglienza Leggi di più ⮕

Inter, pronti i fischietti contro Lukaku: cosa dice il regolamento30.000 fischietti contro Lukaku. La protesta organizzata dalla Curva Nord dell’Inter nei confronti dell’attaccante ora in forza alla Roma, in occasione della sfida delle 18 di domenica, rappresenta Leggi di più ⮕