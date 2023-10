Uk, Boris Johnson diventa anchorman per la tv di destra Gb News

L'annuncio è stato dato dallo stesso ex premier in un video promozionale pubblicato su X (ex Twitter) dal canale all news: "Sono entusiasta nel dire che presto mi unirò a voi su Gb News"Caduto in disgrazia sulla scena politica del Regno Unito, l'ex premier conservatore Boris Johnson rilancia comunque la sua presenza pubblica, diventando un nuovo volto televisivo di Gb News, emittente di riferimento della destra brexiter.

Non è ancora chiaro quanto guadagnerà per Gb News, ma di solito Johnson ottiene contratti molto ricchi: secondo indiscrezioni la sua collaborazione colSoldi che si aggiungono ai guadagni milionari percepiti come autore di libri, consulente e conferenziere internazionale. La scelta di Gb News non appare casuale: l'emittente è nata come un canale all news filo-Brexit e dà già spazio a vari altri politici ed ex politici soprattutto della destra britannica.

