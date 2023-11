Eziolino Capuano: 'Questo Taranto è uno sport per il calcio, ma è presto per festeggiare'

Questo Taranto, però, è un bello spot per il calcio. Tuttavia, non c'è nulla da festeggiare e non possiamo fare voli pindarici. Fra pochi giorni affronteremo la Juve Stabia capolista. Al contrario nostro, loro saranno freschi ma ce la giocheremo. Sappiamo resistere agli sforzi, faremo rifiatare qualcuno e cercheremo di recuperare anche Fabbro”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOALITALIA: Eziolino Capuano esulta in Virtus Francavilla-Taranto e si fa male: costola fratturataEsultanza amara per Eziolino Capuano: al goal vittoria, il tecnico del Taranto è scivolato su una borraccia fratturandosi una costola.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Taranto, Eziolino Capuano come Delio Rossi: rissa sfiorata in panchina con un giocatore!L'allenatore del club pugliese non ha digerito le proteste di Ferrara dopo la sostituzione: tutti i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Taranto, Capuano si fa male per festeggiare il gol al 95': cosa è successoIl celebre allenatore è stato protagonista di uno sfortunato episodio nella partita contro la Virtus Francavilla

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Taranto, l'esultanza costa cara a Capuano: costola fratturata per il tecnicoEsultanza davvero sfortunata per Ezio Capuono alla rete di Zonta, decisiva per regalare al suo Taranto la vittoria al fotofinish in casa della Virtus Francavilla. Sommerso dall'abbraccio collettivo de

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Capuano: 'Io come Santa Rita o Robin Hood. Quando rivedo certi video mi vergono'“Quando rivedo certi video mi vergogno perché quello non sono io, ma il mio gemello scemo”. Il tecnico Eziolino Capuano, ora alla guida del Taranto, esordisce così in una lunga intervista rilasc

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Capuano sta con Allegri: 'L'essenza del calcio è il risultato, il resto aria fritta'L'allenatore Ezio Capuano, intervistato sul Corriere della Sera di oggi, si sofferma anche su una valutazione sull'operato del collega juventino Massimiliano Allegri, partendo dai complimenti arrivati

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕