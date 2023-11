Mariaelena Di Sabatino, sa di dover morire e per i suoi 46 anni dà una grande festa: è deceduta ieri a Teramo

Da tutti descritta come una «donna solare e piena di vita», Mariaelena era andata a lavorare fuori città e negli ultimi tempi era impiegata a Parma, dove aveva vinto un concorso presso la filiale di una banca. Anche il padre Antonio aveva lavorava in banca, a Giulianova, alla Popolare, era originario di Notaresco, ed è stato impegnato in politica come tesoriere dell’allora Pci. Il cordoglio Mariaelena lascia il papà, la mamma Eva e la sorella Serena.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Mariaelena Di Sabatini, sa di dover morire e per i suoi 46 anni dà una grande festa: è deceduta ieri a Teramo«Ciao Paolo, sono Mariaelena, siccome so che devo morire vorrei che tu mi organizzassi una...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Polizia in lutto, morto in ospedale l'ex dirigente Leonardo Romano. La famiglia presenta un espostoQuestura di Teramo in lutto per la scomparsa di Leonardo Romano, storico dirigente della Polizia:...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Ciao Ernesto, sei stato il migliore amico dei libriA 85 anni ci ha lasciato lo scrittore, ex direttore del Salone di Torino e testimone dell’Einaudi. Nel 2000 vinse lo Strega con “N.” su Napoleone

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Manifesto abusivo, multa al Comune di Sora che paga solo dopo la minaccia di fermo amministrativoEra un semplice manifesto per pubblicizzare una festa ma la 'festa' alla fine l'ha...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Niente scherzetto di Halloween, è festa per la Lazio: il dolcetto è di ImmobileNessuno scherzetto contro la Fiorentina. A Halloween la Lazio festeggia, il dolce lo porta Immobile, che nella notte dell’Olimpico torna a travestirsi da eroe e regala alla Lazio 3 punti fondamental

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Lucca Comics & Games, 12 eventi da non perdere nella festa del fumetto più famosa d'ItaliaDal primo al 5 novembre prende il via l'edizione del 2023 nel cuore di Lucca. Ecco i 12 eventi (secondo noi) da non perdere

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕