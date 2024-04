Esonero contributivo per badanti: dal 2024 al 2028 137 milioni di euro

La misura è stata finanziata con 137 milioni spendibili dal 2024 al 2028. Il contributo rientra negli aiuti previsti dal decreto Pnrr e attinge, in particolare, al. Per l'inizio delle richieste è stato indicato l'1 aprile, ma ancora sul sito dell'Inps non ci sono istruzioni al riguardo. Nel decreto Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il Governo precisa che questo esonero contributivo è stato introdotto al fine di “promuovere il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo” dell'assistenza allee “favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio”. Nel decidere questa misura, si è tenuto conto del fatto cheOsservatorio Dominache ha permesso di regolarizzare molti lavoratori domestici stranieri. Gli assunti in regola sono tornati ai livelli del 2016. Tuttavia, va anche segnalato che, secondo i dati di, l’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro, nel corso del 2023 le assunzioni di badanti sono aumentate del 17%.

