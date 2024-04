Equilibri sbilanciati nella monarchia britannica

È evidente che gli equilibri siano sbilanciati, anche per l’assenza di Kate, principessa del Galles, che proprio alcuni giorni fa ha rilasciato un video parlando della sua diagnosi di cancro. Non è stata la sola: non hanno partecipato al servizio pasquale né il marito, il principe William, né i figli George, Charlotte e Louis. William farà infatti un passo indietro rispetto ai doveri reali senior fino a fino aprile, quando i bambini torneranno a scuola.

Lui, il futuro re, resta sotto lo scrutinio pubblico perché sulle sue spalle peserà l’identità che vorrà dare alla nuova monarchia. C’è infatti chi vede Carlo come un sovrano di passaggio e chi lo considera troppo in là con gli anni per apportare vere modifiche e chi invece nota una certa sofferenza nell’istituzione della monarchia e augura riforme e cambiamenti perché diventi al passo con i temp

