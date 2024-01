Ergastolo per Innocent Oseghale per l'omicidio di Pamela Matropietro

Ergastolo per Innocent Oseghale. La quinta sezione della Cassazione chiude così la vicenda giudiziaria per l’omicidio di Pamela Matropietro, riconoscendo l’aggravante della violenza sessuale che comporta il carcere a vita ed esclude sconti di pena per l’unico imputato, accusato di avere stuprato, ucciso e fatto a pezzi la diciottenne romana nel gennaio del 2018.

«È quello aspettavo da sei anni - ha detto visibilmente commossa Alessandra Verni, la mamma della ragazza - ma la mia battaglia non finisce qui su eventuali altre responsabilità. Chiedo ad Oseghale di pentirsi e di dire chi era con lui. Non voglio che esca di prigione tra soli 10 anni». E dopo il sit in ieri in Cassazione, la mamma di Pamela ha annunciato, che per l’anniversario della morte, il prossimo 30 gennaio, organizzerà una fiaccolata in piazza Re di Roma dove c’è anche una panchina dedicata a Pamel





