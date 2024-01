De Rossi allenatore della Roma: le intenzioni della società

Ne avevamo diffusamente parlato venerdì scorso, in tempi non sospetti. Quando in tanti continuavano a ripetere (e hanno continuato a farlo anche dopo la sconfitta col Milan, anzi fino a due minuti prima del comunicato ufficiale della Roma) che - no, no, no - non c’era assolutamente aria di svolta. Come se fosse soltanto una suggestione, quella messa invece nero su bianco. 'In caso di divorzio da Mou, c’è una bandiera che fa al caso tuo”.

Ora che Daniele De Rossi è ufficialmente l’allenatore della Roma, verrebbe da dire che bastava leggere le intenzioni della società - se non a parole - anche attraverso i suoi silenzi. Già, perché è curioso che la mancata replica del club dopo l’apertura totale di Mourinho a un rinnovo - senza condizioni tecniche - fosse stata interpretata come una disattenzione, o addirittura uno smarrimento. I Friedkin, al contrario, da tempo avevano la pratica-Mourinho sul loro tavolo, decisi a capire come sarebbero andate le cose. Non solo dal punto di vista dei risultat





