Erdogan chiama il Papa e gli chiede di intervenire per la pace a Gaza

ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con. Al centro della telefonata la situazione in Medio Oriente, dove una imminente operazione di terra da parte delle truppe israeliane crea apprensione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e il destino di più di due milioni di civili.Raid mirati in attesa dell'offensiva di terra che Netanyahu smentisce di aver sospeso. Hamas: oltre 7 mila morti tra cui 3 mila bambini. Altri 12 camion di aiuti nella Striscia.

In base a quanto reso noto dalla presidenza turca, Erdogan avrebbe espresso a Papa Francesco grande preoccupazione chiedendo alla Santa Sede di intervenire per porre fine alle violazioni dei diritti umani che hanno caratterizzato le ultime settimane e intercedere per un cessate il fuoco. "Posso confermare che questa mattina si è svolta una conversazione telefonica tra il Papa e il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan.

"Il Papa ha espresso il suo dolore per quanto avviene e ha ricordato - ha aggiunto Bruni - la posizione della Santa Sede, auspicando che si possa arrivare alla soluzione dei due Stati e di uno statuto speciale per la città di Gerusalemme". Incontro con i sacerdoti del quartiere dove è stata uccisa Michelle Causo. headtopics.com

Il Pontefice ha sorpreso le centinaia di persone in fila dinanzi a Palazzo Madama per entrare nella camera ardente. Ha salutato la signora Clio e i familiari del presidente emerito L'associazione, in collaborazione con l’Ufficio Italia del Parlamento Europeo, ha inteso sottolineare il valore della Pace e la sua estrema attualità con una giornata interamente dedicata al tema

