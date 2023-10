Per il ponte di Ognissanti previsti in Italia 4,8 milioni di pernottamenti

AGI - Il fine settimana lungo di Ognissanti dà una spinta al turismo. Tra il 28 ottobre e il primo novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrareA pesare sugli arrivi è l'incertezza meteo di ottobre, ma la domanda straniera - che conferma il buon andamento dopo i positivi risultati della stagione estiva - traina i mesi di settembre e ottobre, soprattutto nelle principali città d'arte.

sulla base di un'indagine realizzata sulle principali piattaforme di prenotazione online. Dalle rilevazioni emerge, inoltre, un tasso medio di occupazione dell'offerta turistica disponibile del 67%, un valore più basso rispetto a quello rilevato lo scorso anno.

In ogni caso, per il Ponte di Ognissanti la parte più consistente del movimento turistico italiano e straniero è attesama un certo interesse è stato rilevato anche per le aree di montagna, le are rurali e di collina. headtopics.com

Dai dati emerge un andamento differenziato per le diverse tipologie di prodotti turistici. In particolare, il tasso di occupazione delle strutture attive nelle città e centri d'arte si attesta al 78%, con punte molto al di sopra dell'80% nelle principali città italiane. Decisamente più contenute, invece, risultano le richieste di prenotazione nelle località marine e dei laghi, con una saturazione rispettivamente del 54% e del 55%.

"Rimane però l'esigenza di riflettere sul cambiamento climatico: una valutazione delle conseguenze del clima anomalo sulle strategie dell'accoglienza turistica ormai non è più rinviabile".Sono state registrati 5 milioni di pernottamenti, una decisa accelerazione per il settore turistico italiano. Numeri simili a quelli del 2019, ovvero al periodo pre-pandemia headtopics.com

Lunedì 1 Novembre ci saranno forti rovesci su tutto il territorio con piogge forti al Nord, in Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, Sicilia e Calabria

